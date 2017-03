Hoge boete voor illegale download audioboek

2017-03-06T13:32:00

2017-03-06T13:25:39

Een Duitse man moet circa 1000 euro ophoesten na het illegaal downloaden van een audioboek, zo heeft een lokale rechtbank daar besloten. Dat hij eigenlijk niet de dader was, deed niets af aan zijn boete.

Dat schrijft Torrentfreak op basis van juridische documenten. Hoewel de man door een auteursrechthebbende organisatie werd opgespoord, bleek hij zelf het audioboek niet te hebben gedownload. 

Uiteindelijk werd duidelijk dat de 11-jarige zoon van de man het bestand van een illegale downloadsite heeft getrokken. Volgens de rechter had de vader zijn zoon moeten inlichten over de risico's van illegale downloads. Dan was het misschien niet zo uit de hand gelopen.

IP-adres zegt niet alles

Illegale up- en downloaders worden vaker gevonden aan de hand van hun ip-adres, maar daarmee is de zaak vaak nog niet afgedaan. Meerdere gezinsleden maken vaak gebruik van dezelfde pc, met hetzelfde ip-adres - dus wie is dan de dader?