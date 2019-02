HoloLens 2 maakt augmented reality comfortabeler

2019-02-25T15:11:00

2019-02-25T15:07:56

Microsoft kondigt vandaag de HoloLens 2 aan, een nieuwe versie van zijn augmented reality-bril. Het bedrijf richt zich ermee op bedrijven in plaats van individuele gebruikers, wat je ook terugziet in de prijs: 3500 dollar.

De HoloLens-bril projecteert virtuele beelden over de werkelijkheid heen. Bij deze tweede versie is de kijkhoek vergroot, zodat een groter deel van de ruimte benut wordt. Daarnaast registreert de headset waar je naar kijkt en herkent het handgebaren. Verder is de bril comfortabeler om te dragen.

De HoloLens 2 is lichter dan zijn voorganger en wordt ook minder warm. Door het nieuwe ontwerp is het kijkgedeelte tevens omhoog te klappen. De drager hoeft de bril niet helemaal af te zetten als hij even ergens anders naar moet kijken.

Monteurs en artsen

Onderstaande video geeft een idee van de mogelijkheden. Zo is een monteur te zien die door de AR-bril kan zien waar bepaalde onderdelen horen. Zo ook welke gereedschappen hij nodig heeft om ze te bevestigen. De verwachting is dat ook artsen veel aan de HoloLens kunnen hebben. Bijvoorbeeld om tijdens een operatie medische informatie in beeld te houden.