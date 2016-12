Home Security Kit helpt bij opzetten slim huishouden

2016-12-30T14:00:00

2016-12-23T13:22:14

Bij de beveiliging van je huishouden werken doorgaans verschillende apparaten nauw samen met elkaar. Speedlink brengt met de Home Security Kit een starterspakket uit, waarbij je meteen enkele belangrijke onderdelen in huis hebt.

De camera is de spil in het geheel. Deze werkt bijvoorbeeld samen met de meegeleverde bewegingssensor om je op de hoogte te houden van eventuele indringers. Ook de sensoren die weten wanneer ramen en deuren openen, helpen daarbij een handje.

Stekker

Via de app op je smartphone houd je een oogje in het zeil. Tot slot vind je in het pakket een slimme stekker, waarmee o.a. verlichting op afstand aangezet kan worden.