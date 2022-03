HomePod mini verschijnt eind maart in Nederland

2022-03-09T09:19:33

2022-03-09T09:19:45

De HomePod mini, een slimme speaker van Apple, komt eind maart uit in Nederland en België. Dat maakt Apple bekend tijdens haar voorjaarspresentatie.

De HomePod mini werd reeds in oktober 2020 onthuld. Maar dit wordt de eerste keer dat het apparaat officieel in Nederland uitgebracht wordt. Dit komt niet helemaal als een verrassing. De HomePod kreeg namelijk in december ondersteuning voor de Nederlandstalige versie van Siri. Daardoor lag het enigszins in de lijn der verwachtingen dat Apple dit zou doen.

HomePod mini naar Nederland

De compacte speaker heeft een prijs van 109 euro. Het apparaat is in vijf verschillende kleuren verkrijgbaar, namelijk grijs, blauw, wit, geel en oranje. Wat de precieze releasedatum is in Nederland en België, is niet duidelijk; de productpagina’s geven alleen aan dat de speaker “eind maart” verkrijgbaar is. Mogelijk dat we tegen het einde van de maand dus iets meer weten.

De HomePod mini is een kleinere versie van de Apple HomePod. In beide gevallen gaat het om een slimme speaker met stemassistent Siri aan boord. Via de speaker kun je allerlei dingen regelen of aanvragen. Zo vraag je het weer op, luister je naar het laatste nieuws en bedien je smarthome-apparatuur in huis. Die apparaten moeten dan wel ondersteuning aanbieden voor Apple HomeKit.

HomeKit is dan weer een smarthomeplatform voor producten van Apple en producten die ondersteuning aanbieden voor het platform van Apple. Het is vergelijkbaar met Google Home, een smarthomeplatform van Google waar alles te bedienen is via de Google Assistent. In tegenstelling tot de slimme speakers met de Assistent aan boord, staat de audiobeleving centraal.

Dat betekent dat de HomePod mini in staat is een relatief mooi geluid te produceren. Dat komt onder meer door een enkele driver, de twee passieve radiatoren en een akoestische waveguide (die aan de onderkant zit). Wanneer je twee mini’s aan elkaar koppelt, dan kun je genieten van muziek in stereogeluid. De bovenkant heeft overigens een aanraakgevoelig oppervlak voor directe bediening.