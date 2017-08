Honeywell ondersteunt Google Home in smart home-producten

2017-08-10T11:03:50

2017-08-10T13:23:18

Honeywell gaat ondersteuning toevoegen aan haar smart home-producten voor Google Home. Honeywell ondersteunt al diverse smart home-producten en -protocollen, en Google Home wordt daar nu aan toegevoegd.

Dankzij de integratie met Google Home kunnen gebruikers thermostaten van Honeywell op verschillende manieren worden aangestuurd. Zo kan via stemopdrachten via Google Home de temperatuur worden aangepast, maar is het ook mogelijk om de thermostaat te bedienen vanaf een smartphone die is voorzien van Google Assistant.

Honeywell heeft een speciaal platform opgericht, het zogeheten Works with Honeywell-programma, waar in een oogopslag te zien is welke andere producten nog weer samenwerken met Honeywell. Hierdoor zijn gebruikers van het systeem niet gebonden aan een enkel merk van smart home-apparatuur, maar kunnen verschillende merken door elkaar heen worden gebruikt.

De producten van Honeywell die met Google Home werken zijn de Round Connected-thermostaat en de Evohome-thermostaat. Honeywell heeft nog niet gezegd wanneer de ondersteuning voor Google Home voor het brede publiek beschikbaar is.