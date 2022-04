Honor Earbuds 3 Pro: Draadloze oortjes meten lichaamstemperatuur

2022-04-05T14:00:00

2022-04-05T09:12:15

Voor fabrikanten van draadloze oortjes is het nog een hele kunst om op te vallen tussen de concurrentie. Met de Earbuds 3 Pro die je temperatuur meten slaagt Honor daar zeker in.

Dit zijn de eerste volledige draadloze oordopjes die ook lichaamstemperatuur meten, vergelijkbaar met oorthermometers. Ze helpen daardoor verhoging of koorts te constateren. In de app lees je dit af, of je krijgt een seintje bij te hoge temperatuur terwijl je ze draagt.

Accuduur en prijs

Verder zijn deze Earbuds met ruisonderdrukking uitgerust en per laadbeurt haal je er zes uur luistertijd is. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer je ze kunt kopen maar ze kosten mettertijd 199 euro.