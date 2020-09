Honor lanceert zes nieuwe producten

2020-09-04T14:12:00

2020-09-04T14:13:09

Honor heeft groot uitgepakt op de IFA, de beurs voor consumentenelektronica in Berlijn. Maar liefst zes nieuwe producten werden aangekondigd, waaronder de MagicBook Pro laptop en de Watch GS Pro.

Wat de laatste betreft: dit horloge is specifiek bedoeld voor buitensporters, zoals hikers en skiërs. De specs lijken indrukwekkend, met een amoled-scherm, een accu die 25 dagen meegaat en wanneer gps wordt gebruikt nog altijd zo’n 100 uur. Verder is het horloge waterdicht en voldoet het aan militaire standaarden, waardoor het tegen meer dan een stootje moet kunnen. En dat alles voor een adviesprijs van net geen 250 euro.

Er werd nog een tweede horloge gelanceerd, de Watch ES. Deze kost € 99,99 en is met name bedoeld als sporthorloge. Ook de Watch ES is voorzien van een amoled-scherm. Het toestel is waterdicht tot 50 meter en heeft een accu die tot 10 dagen mee kan. Bijzonder is dat het horloge automatisch het soort workout registreert waar de gebruiker zich aan overgeeft.

Magische laptop

De opvallendste nieuwe laptop is de MagicBook Pro. AMD Ryzen 5 4600H-processor, 16,1 inch scherm, AMD Radeon grafische kaart, 16GB ram en 512GB ssd. En dat alles moet op een euro na 900 euro kosten. Wanneer Honors nieuwelingen in Nederland beschikbaar komen, was op de IFA nog niet bekend.