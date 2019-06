Hoofdontwerper Apple-producten stapt op

2019-06-28T10:15:00

2019-06-28T10:11:26

De Britse Jony Ive is niet zo'n bekende naam als Steve Jobs of Tim Cook, toch is hij als hoofdontwerper een van de drijvende krachten achter het succes van Apple. Krap 30 jaar werkte hij voor het bedrijf, maar nu stapt hij op om voor zichzelf te beginnen.

Jonathan Ive overzag met wijlen Steve Jobs en later de huidige Apple-topman Tim Cook het ontwerp van verscheidene Apple-apparaten, die gerust iconisch te noemen zijn en vaak als blauwdruk dienden voor hele productgroepen. Neem de eerste iPhone, die het smartphone-tijdperk inluidde. Maar ook de iPad. Daar werd eerst lacherig over gedaan, maar inmiddels hebben veel mensen een tablet in huis. Die mag dan wellicht op Android draaien, maar dankt zijn bestaansrecht mede aan het werk van Apple's Ive.

Opvallend is dat de designs van Ive regelmatig met hoongelach werden ontvangen, om vervolgens toch enorm aan te slaan. Naast de iPad gebeurde het ook bij de AirPods (wie wil er nu met van die stokjes uit zijn oren lopen) en de camera-notch van de iPhone X. De AirPods zijn nu erg geliefd en zelfs een tikkeltje modieus, terwijl zo'n inkeping voor in het smartphone-scherm nu door vrijwel alle smartphone-fabrikanten is overgenomen. Ook dus in het geval van Android-toestellen.

Kaasrasp

Andere producten waar de ontwerper voor verantwoordelijk was, waren de iMac, de iPod, MacBook en de Apple Watch. De afgelopen tijd is er wel wat meer kritiek dan gebruikelijk. Volgens critici innoveert Apple te weinig met het ontwerp van recente iPhones. De Mac Pro die onlangs werd onthuld, wordt daarnaast vergeleken met een kaasrasp. Niet ieder ontwerp is gelijk een schot in de roos, maar wie weet denken we er over een tijdje toch heel anders over. Het is immers wel vaker gebeurd.

In 2016 kwam er een prijzig boek uit dat helemaal in het teken staan van Apple-ontwerpen. Designed by Apple in California kost een lieve duit maar zoomt in op ieder onderdeeltje van Apple's succesvolle producten. Ive blijft overigens wel bij zijn oude werkgever betrokken. Apple wordt een klant van zijn nieuwe bedrijf en kan op die manier alsnog de vruchten van Ive's creativiteit plukken.