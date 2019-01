Hotel-advertentie duikt op in Firefox-browser

2019-01-02T10:49:00

2019-01-02T10:38:37

Begroet worden door een advertentie zodra je je browser opent, nog voordat je ook maar een website hebt bezocht. Daar experimenteert Mozilla mee in Firefox, zoals aan het licht kwam nadat gebruikers er over klaagden.

Bij het openen van een nieuw tabblad viel hen een bericht op van hotelvergelijkingssite Booking.com, dat onderin beeld verscheen. Het aanbod: een gratis cadeaubon ter waarde van 20 dollar voor Amazon, na het boeken van een overnachting via Booking. Mozilla gebruikt hiervoor de snippet-functie in Firefox, normaal bestemd voor welkomstboodschappen en meldingen over updates. Die kun je overigens uitzetten onder Opties, Startpagina.

'Geen reclame'

Mozilla wil het overigens zelf geen reclame noemen, omdat de plek niet is ingekocht en er geen gegevens van gebruikers met de derde partij (in dit geval Booking.com) worden gedeeld. Hoe de deal dan precies tot stand is gekomen, is niet duidelijk.

Het bedrijf zou 'experimenteren' met nieuwe manieren om meer Firefox meerwaarde te geven ten opzichte van andere browsers, door bijvoorbeeld gebruikers te belonen met dit soort extraatjes. De melding was dit keer enkel gericht op Amerikaanse Firefox-gebruikers, een kwart van hen heeft het aanbod gezien. De actie duurde vijf dagen en is inmiddels weer ingetrokken.