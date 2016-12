Houd naasten in de gaten met Circo S-tracker

2016-12-29T14:00:00

2016-12-23T13:19:40

Dit kleurrijke apparaatje is Acers eerste locatietracker, de Circo S. Door deze aan je kinderen mee te geven, weet je altijd waar ze zich bevinden.

Dankzij een combinatie van GPS en WiFi word je nauwkeurig op de hoogte gehouden van de locatie van je zoon of dochter. Daarbij kun je in de bijbehorende app veiligheidszones instellen, je krijgt dan een seintje zodra hij of zij dit gebied heeft verlaten.

SOS

Kinderen kunnen zelf op de gele knop drukken in geval van nood, ook dan krijg je een melding binnen. Na de eerste twee maanden gratis gebruik is een abonnement vereist.