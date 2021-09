HP Chromebase AiO bezit kantelbaar scherm

2021-09-23T14:00:00

2021-09-23T10:02:00

Je kent de term Chromebook, maar heb je al eens van Chromebase-pc's gehoord? Dit zijn meer traditionele desktopcomputers die alsnog ook op Chrome OS draaien.

Dat geldt eveneens voor deze HP Chromebase AiO - de afkorting staat voor all-in-one. Bijzonder eraan is dat het scherm volledig te kantelen is. Zo kun je er op werken in landschapsmodus (horizontaal) en portretmodus (verticaal).

Net als smartphone

De schermoriƫntatie past zich automatisch aan, net als bij smartphones. In de voet zit alle hardware verwerkt, waaronder de speakeropstelling. Of HP dit model ook in de Benelux uitbrengt, is nog niet bekend.