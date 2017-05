HP-laptops houden door foutje je toetsaanslagen bij

2017-05-12T11:53:00

2017-05-12T11:45:01

Beveiligingsonderzoekers hebben ontdekt dat verscheidene HP-laptops zijn uitgerust met een keylogger, die toetsaanslagen van nietsvermoedende gebruikers bijhoudt en bewaard.

De keylogger is in 2015 meegekomen met een update voor een audiodriver. Wat je typt, wordt bijgehouden in een bestand dat verder niet versleuteld is - en zodoende voor iedere kwaadwillende voor het oprapen ligt.

Foutje

Volgens HP is er sprake van een fout en het bedrijf werkt dan ook aan een update die het probleem moet verhelpen. Het was nooit de bedoeling geweest om een keylogger systemen te laten binnendringen.

De volgende laptop-modellen zijn kwetsbaar:

Tijdelijkse oplossing

Wil je nu niet wachten op de update van HP, dan kun je zelf ook ingrijpen. De ontdekkers van de keylogger raden aan om de bestanden c:\Windows\System32\MicTray64.exe en C:\Users\Public\MicTray.log te verwijderen.