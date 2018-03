'HTC U12 heeft dubbele camera en Android 8'

De specificaties van de nog niet officieel aangekondigde HTC U12 zijn op Twitter verschenen. LlabTooFer, een bron die het internet vaker met HTC-gerelateerd nieuws bestookt, heeft de vermoedelijke specificaties van de Imagine (oftewel de HTC U12) gepost. De mensen bij HTC kwamen met het gerucht dat het bedrijf in 2018 zou terugkeren met een dubbele camera, en het lijkt erop dat dat gerucht klopt.

De telefoon is voorzien van een 12- en 16 megapixel-camera achter en een 8 megapixel-camera voor. De U12 zou ook gezichtsherkenning hebben, een Snapdragon 845-chip, een 6 inch QHD Plus scherm (dit is te vergelijken met de U11 Plus), tot 6 GB RAM, een maximum van 256 GB intern geheugen, een batterij van 3.420 mAh en waterbestendigheid van IP68-niveau. Met het gebruik van Edge Sense 2.0 zou de besturing van HTC nog verder verbeteren. Ook software-updates spelen een belangrijke rol: HTC is een van de eerste grote merken die high-end toestellen direct laten draaien op Android 8 Oreo. Dit om snel updates te kunnen leveren door Google’s Project Treble.

Is dit hem?

Waarschijnlijk kan je het toestel in april kopen. HTC liet weken geleden een naamloze telefoon zien tijdens een 5G-evenement (de telefoon in de afbeelding hierboven). Velen vermoedden dat het om de U12 ging, al blijft het nog even gissen of dat echt het geval was.