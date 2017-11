HTC kondigt U11 Life- en U11 Plus-smartphones aan

2017-11-02T08:01:00

2017-11-01T14:36:05

Telefoonmaker HTC brengt in de aankomende weken twee nieuwe smartphones naar Nederland. De U11 Life is een kleinere en goedkopere versie van het U11-topmodel, de U11 Plus heeft juist een groter scherm en krachtigere hardware. Beide toestellen draaien op de nieuwste Android 8.0-software.

HTC U11 Plus

Ten opzichte van de half jaar oude HTC U11, is de U11 Plus op verschillende vlakken anders. De grootste verandering valt direct op: het toestel beschikt over een groot 6 inch beeldscherm, waar de U11 een 5,5 inch scherm heeft. Beide beeldschermen hebben een qhd-resolutie, maar de schermverhouding verschilt. Bij de U11 gaat het om een traditioneel 16:9-scherm, terwijl de U11 Plus – net als de meeste nieuwe dure smartphones – een langwerpiger 18:9-scherm heeft. Ook zijn de schermranden smaller geworden, en is de vingerafdrukscanner op de Plus-versie daarom naar de achterkant van het toestel verplaatst.

De rest van het ontwerp doet wel denken aan dat van de U11: een glazen behuizing met usb-c-aansluiting en zonder 3,5mm-poort, en bestand tegen water en stof (IP68). De BoomSound-luidsprekers van de U11 Plus zouden dertig procent luider zijn dan die van de U11. Het knijpgevoelige Edge Sense-frame, om bijvoorbeeld de zaklamp te openen, is opnieuw aanwezig.

De hardware van de HTC U11 Plus is vergelijkbaar met die van andere vlaggenschepen, en omvat een Snapdragon 835-processor, 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het toestel slikt twee simkaarten, heeft een grote 3930 mAh accu en beschikt over dezelfde 12 megapixel camera als de U11. De smartphone draait op Android 8.0 (Oreo).

HTC U Life

De HTC U11 Life kan gezien worden als een mini/lite-versie van de U11. De telefoon heeft nagenoeg hetzelfde glazen ontwerp, maar moet het doen met een kleiner beeldscherm (5,2 inch in plaats van 5,5 inch) en een lagere full-hd-resolutie in plaats van qhd. De U11 Life heeft dual-sim-ondersteuning, mist een 3,5mm-poort en laadt op via usb-c. Het toestel draait op een Snapdragon 630-processor met 3GB werkgeheugen en heeft 32GB uitbreidbaar opslaggeheugen. De camera’s aan de voor- en achterkant hebben resoluties van 16 megapixel. Net als de U11 en U11 Plus heeft de Life-editie een Edge Sense-rand om via knijpgebaren acties uit te voeren.

Opvallend is dat de U11 Life niet draait op Android met HTC’s Sense-schil, zoals dat op alle andere HTC-toestellen het geval is. De U11 Life is de eerste HTC-telefoon met Android One-software; de standaard Android-versie zonder aanpassingen of extra apps. Software-updates worden – net als bij andere Android One-apparaten – verzorgd door Google, dat drie jaar lang maandelijks een beveiligingsupdate uitrolt en twee Android-upgrades beschikbaar stelt. De HTC U11 Life, die vanuit de doos op Android 8.0 (Oreo) draait, krijgt dus gegarandeerde upgrades naar 9.0 (P) en 10.0 (Q).

Prijs en beschikbaarheid

De HTC U11 Life verschijnt rond 15 november in de kleuren zwart en blauw. De smartphone krijgt een adviesprijs van 349 euro. De U11 Plus wordt half december uitgebracht in het zwart en een maand later moet een zwarte variant met semitransparante achterkant volgen. Het toestel gaat 799 euro kosten.