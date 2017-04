HTC start abonnementsdienst voor virtual reality-apps

2017-04-03T16:20:00

2017-04-03T16:30:01

HTC start aanstaande woensdag met zijn eigen abonnementsdienst voor virtual reality-apps. Voor een vast bedrag per maand (6,99 dollar) kies je er zelf vijf uit om te spelen met de Vive-bril.

Bij aanmelding voor de dienst is deze eerst een maand gratis te proberen. Daarna kun je iedere maand vijf virtual reality-apps (vaak games) uitkiezen. De maand daarop worden ze ingewisseld voor een nieuwe selectie. De hoop van HTC is dat je de apps die je het beste bevallen daarna gewoon koopt, zodat je er altijd toegang tot hebt.

Verjaardag

Onbekend is nog of de abonnementsdienst ook gelijk in Nederland beschikbaar is. In de Verenigde Staten viert HTC op 5 april 'Vive Day', de vr-bril is dan precies een jaar op de markt. De headset is die dag ook 100 dollar goedkoper, maar dat geldt alleen voor Amerikanen. De Amerikaanse webshop van HTC verscheept namelijk niet naar het buitenland.

