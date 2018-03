HTC start verkoopt Vive Pro-headset

HTC is de verkoop gestart van de Vive Pro, die de virtual reality-bril Vive opvolgt. Deze voorganger is nu tevens goedkoper geworden. Het prijsverschil is fors en er zijn veel verborgen kosten, dus let goed op.

De Vive Pro heeft een hogere resolutie, een verbeterde pasvorm en een geïntegreerde koptelefoon. De bril zelf wordt verkocht voor 879 euro, maar daarmee ben je er nog niet. Zo heb je minimaal twee basisstations nodig.

Dit zijn de sensoren die je bewegingen binnen een ruimte registreren. Ze kosten 150 euro per stuk. Ook de controllers worden los verkocht, met een prijskaartje van zo'n 145 euro. Aangezien je er het liefste twee hebt, kom je zo uit op een totaalprijs van zo'n 1500 euro.

Betere deal

De standaard Vive daalde eerder al in prijs naar 699 euro, maar kost voortaan 599 euro. Opvallend hierbij is dat je voor die prijs wel een complete set opgestuurd krijgt. Voor wie dus nog geen Vive-headset in huis heeft, is dit de beste deal.

HTC lijkt zich met de Vive Pro vooral te richten op gebruikers die eerder al de Vive hebben gekocht. Zij hebben immers geen behoefte aan allerlei dubbele accessoires. Op het moment van schrijven is de Pro nog niet gelijk te bestellen, maar daar komt vermoedelijk snel verandering in.