HTC U11 is smartphone met knijp-bediening

2017-05-16T09:12:31

2017-05-16T09:26:30

HTC heeft de opvolger van de HTC 10 aangekondigd. De U11 heeft een feature die we nog niet in andere smartphones hebben gezien: hij kan namelijk bediend worden door in de zijkanten te knijpen.

De onderste delen van de zijkanten van de HTC U11 zijn drukgevoelig gemaakt, waardoor de smartphone reageert wanneer je knijpt. Het toestel herkent twee verschillende soorten knepen: lang ingedrukt houden en een kort knijpje. Hier kun je verschillende acties aan koppelen, zoals het starten van een app of het maken van een foto.

Het knijpen moet ook werken wanneer je een hoesje om het toestel hebt en zou het ook mogelijk moeten maken om onder water (het toestel is immers waterdicht) makkelijk een foto te maken. Touchscreen werkt namelijk niet meer wanneer een smartphone onder water gedompeld is.

Audiofiel

HTC probeert al jaren muziekliefhebbers aan zicht te binden met z’n smartphones, alhoewel dat bij de voorganger wat minder opviel. Bijvoorbeeld met speakers aan de voorkant, die ook op de U11 terug te vinden zijn. Volgens HTC moet het toestel zelf ook als een soort klankkast dienen om beter geluid uit de kleine speakertjes te blazen. Daarnaast is het toestel in staat om 24-bit audiokwaliteit te bieden en kun je een persoonlijk geluidsprofiel instellen.

Tegenstrijdig hiermee is wel dat HTC heeft besloten de 3,5mm-poort weg te laten. Je koptelefoon moet of een usb-c-stekker hebben of worden aangesloten via een bijgeleverde adapter, zoals Apple doet met de iPhone 7 (Plus).

Voor de opname van geluid zijn een viertal microfoons microfoons in het toestel geplaatst, om te kunnen focussen op een opnamebron of om een surround-effect bij het afspelen mogelijk te maken.

Alles aan boord

Het Android 7-toestel heeft verder alles aan boord wat je van een toptoestel kunt verwachten. De HTC U11 is uitgerust met de nieuwe Snapdragon 835-chipset (2,4 GHz octacore), 4GB werkgeheugen, 64GB aan opslagruimte dat uit te breiden is met een geheugenkaart of simkaart, een 12 megapixelcamera, vingerafdrukscanner onder het scherm en een 3.000 mAh-batterij. Het 5,5 inch LCD-scherm (15,2 cm) heeft een resolutie van 2560 bij 1440.

Glas

Daar waar HTC al jaren bekend staat om z’n metalen unibody-smartphones, heeft het bedrijf ervoor gekozen om de U11 uit te rusten met een glazen achterkant en metalen randen. De smartphone is beschikbaar in vier verschillende kleuren: zilver, zwart, blauw en wit.

De HTC U11 is vanaf week 22 (rond 29 mei) verkrijgbaar voor 749 euro.