HTC U11 krijgt extra knijpfuncties

2017-06-26T10:11:00

2017-06-26T14:00:27

De U11-smartphone van HTC valt op omdat deze te bedienen is door in de zijkanten te knijpen. Het bedrijf laat nu weten dat er in de toekomst meer functies aan de knijptelefoon worden toegevoegd.

HTC toont op Twitter een video met daarin de nieuwe knijpfuncties. Zo wordt het mogelijk om in te zoomen op Google Maps of op een foto. Ook het opnemen van inkomend telefoontje en het uitschakelen van de wekker is straks met een knijpgebaar geregeld. Wanneer de nieuwe opties precies worden uitgerold, is niet bekendgemaakt.

Zelf bepalen

Door in het toestel te knijpen kun je nu al zaken verrichten als het openen van je favoriete apps, het maken van een foto of het oproepen van de spraakassistent. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lange en een korte kneep, zelf bepaal je welke actie wordt uitgevoerd. Vind je het niet prettig werken, dan kun je het ook volledig uitschakelen.

