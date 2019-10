HTC wil er weer toe doen op de smartphone-markt

2019-10-07T10:18:00

2019-10-07T10:11:07

De tijd dat HTC zich op de smartphone-markt tot de grootste namen mocht rekenen, ligt alweer een poosje achter ons. Met een nieuwe bedrijfsleider aan het roer, wil men nu het tij doen keren.

Daarover spreekt de nieuwe HTC-topman Cher Wang in een gesprek met de de site TechCrunch. HTC draait al vijf kwartalen op rij grote verliezen. Wang verklaart dit door HTC's eerdere besluit om meer te focussen op virtual reality met de HTC Vive-bril. Innoveren op smartphone-gebied kwam daardoor in het gedrang.

Gevolg: merken als Samsung, Apple en recent ook Huawei werden goed verkocht terwijl telefoons van HTC maar niet aan wilden slaan. Neemt overigens niet weg dat HTC wel degelijk probeerde op te vallen, bijvoorbeeld door toestellen te lanceren die te bedienen waren door in de zijkanten te knijpen. Maar dat sprak het grote publiek uiteindelijk toch niet aan.

Premium smartphones

De komende tijd gaat HTC zich op de markt voor premium-smartphones toeleggen. Volgens Wang is er vraag naar innovatie op gebied van hardware en fotografie. Of het bedrijf zichzelf daarmee uit het slop kan trekken, moet de komende tijd uitwijzen. De timing is er in ieder geval wel naar. Nu het Huawei zo tegenzit, is er op Android-vlak ruimte ineens ruimte ontstaan voor nieuwe concurrentie.