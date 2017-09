Huawei komt met eigen cloudopslagdienst

2017-09-29T15:22:00

2017-09-29T15:12:09

Huawei maakt bekend dat de cloudopslagdienst Huawei Mobile Cloud nu ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar is. Wie een Huawei-toestel heeft, kan daar zijn bestanden op parkeren.

De dienst komt niet naar iedere Huawei-telefoon. De Huawei P10, P10 Plus en P10 Lite krijgen er als eerste ondersteuning voor, de Huawei Nova 2 volgt later. Huawei biedt 5 GB gratis opslagruimte aan. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat je meer opslag bij kunt kopen. Prijzen daarvoor zijn nog niet bekend.

Lees hier onze review van de Huawei P10 Lite.

Online backup

Vanaf Huawei-toestellen kunnen bijvoorbeeld automatische online backups worden gemaakt van foto's en video's, maar ook van instellingen, contacten, agenda-gegevens en meer. Dit is gelinkt aan een Huawei ID. Log je daarmee later in op een andere telefoon van Huawei, dan kun je de data laten synhroniseren.

Het bedrijf laat verder weten dat de gegevens worden opgeslagen op Europese servers. Huawei zelf is van origine een Chinees bedrijf.