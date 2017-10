Huawei Mate 10 Pro en Lite onthuld

Samsungs Galaxy Note 8 krijgt er concurrentie bij van Huawei's Mate 10 Pro. Het van oorsprong Chinese bedrijf kondigt het toestel vandaag aan, samen met de goedkopere Mate 10 Lite.

De Huawei Mate 10 Pro is iets kleiner dan de Galaxy Note 8 maar alsnog vrij fors, namelijk 6 inch. Het scherm is met een beeldverhouding van 18:9 iets langer dan we gewend zijn, maar bijvoorbeeld ook al kennen van de LG G6.

De 10 Pro de eerste telefoon van het bedrijf die op de nieuwe Kirin 970-processor draait, door Huawei zelf ontwikkeld. Er is 4 of 6 GB werkgeheugen beschikbaar.

Lokaal slim

Het toestel onderscheidt zich verder met name door de ingebouwde 'Neural Network Processing Unit', een vorm van kunstmatige intelligentie die niet - zoals bij de concurrentie het geval is - via de cloud werkt maar lokaal. Een van de toepassingen ervan is dat de AI bijvoorbeeld objecten op foto's kan herkennen en vervolgens automatisch de beste kleurinstellingen toepast.

Lite met vier lenzen

De Mate 10 Lite is met een schermgrootte van 5,9 inch ongeveer even groot als de Pro, maar er is een tragere processor aanwezig om de kosten te drukken. Opvallend is dat dit model zowel aan de voorkant als aan de achterkant een dubbele camera heeft, voor een totaal van vier lenzen. Beide telefoons draaien overigens uit de doos op Android 8.0.

De Mate 10 Pro is vanaf 23 november te koop met een vanafprijs van 799 euro. De Mate 10 Lite kost 349 euro.