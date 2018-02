Huawei onder vuur om nep-reviews

2018-02-14T16:25:00

2018-02-14T16:19:07

Huawei is onder vuur komen te liggen omdat het Amerikaanse klanten opriep online recensies te plaatsen voor de Huawei Mate 10 Pro. Het probleem? Dat toestel is in dat land nog helemaal niet te koop.

Daarover schrijft onder meer de site 9to5Google. Huawei Mobile zette eind januari een oproep online op Facebook. Huawei-fans konden kans maken om al vroeg een Mate 10 Pro te proberen, maar alleen als ze op de site van winkelketen Best Buy een reactie op het toestel plaatsten in de review-sectie.

Daarmee werd uitgelokt dat er meer dan 100 positieve reviews werden geschreven, ookal had niemand de telefoon daadwerkelijk in handen gehad. Het regende maximale scores. Deelnemers hoopten zo immers meer kans te maken. Uiteindelijk werden er ook negen gelukkige winnaars gekozen.

Niet zo bedoeld

Nadat het voorval naar buiten kwam, verwijderde Best Buy alle (unaniem lovende) recensies. Huawei geeft aan het nooit zo bedoeld te hebben. Volgens het bedrijf is nooit specifiek opgeroepen om positieve meningen te delen, deelnemers mochten zelf bepalen wat ze schreven.

Het toestel is overigens wel al een tijdje in Europa te koop. Lees hier onze Huawei  Mate 10 Pro review, die wel degelijk geschreven is na een uitgebreide testperiode.