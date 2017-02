Huawei P10 en P10 Plus aangekondigd

2017-02-26T15:01:00

2017-02-26T14:55:52

Huawei heeft op MWC 2017 zijn nieuwe topmodellen op het gebied van smartphones aangekondigd. De P10 en iets grotere P10 Plus richten zich voornamelijk op fotografie door gebruik te maken van Leica-camera's, zoals ook de P9 al deed.

Huawei introduceert met de Huawei P10 en P10 Plus twee dunne smartphones die zich richten op fotografie en mode. Zo zijn de smartphones voorzien van Leica-camera’s én beschikbaar in verschillende kleuren in samenwerking met het Pantone Color Institute. Daarnaast is het Huawei gelukt om de camera’s volledig in de 7 mm dunne smartphone te integreren. Het toestel heeft dus geen uitstekende bobbel die je wel bij sommige ander smartphones ziet. Uiteraard is de smartphone ook weer een stuk krachtiger dan zijn voorganger dankzij Huaweis nieuwe Kirin 960 SoC, 4 GB RAM en 64 GB opslag..

Huaweis P10 verschijnt in twee varianten: de normale P10 en de P10 Plus. Het belangrijkste verschil is het schermformaat. Waar de P10 een 5,1 inch Full HD-scherm heeft, is de P10 Plus voorzien van een 5,5inch-scherm met een extra hoge resolutie van 2560 x 1440 pixels. Beide toestellen zijn afgewerkt met Gorilla Glass 5. De vingerafdrukscanner is verwerkt in de voorkant van de smartphone achter het glas en doet ook dienst als vervanger van de navigatiebalk. Hierdoor is er meer ruimte voor de schermweergave.

Huaweis Kirin 960 SoC zorgt ervoor dat de toestellen soepel werken, maar ook aan de software heeft Huawei gesleuteld. De P10 en P10 Plus draaien op Android 7.0 voorzien van Huaweis eigen EMUI 5.1-schil. Dankzij machine learning kan EMUI 5.1 leren van het gedrag van gebruikers en voorspellen welke apps worden geopend. Hierdoor worden zaken als het beschikbare RAM beter beheert waardoor apps sneller geladen worden. Beide smartphones hebben vergeleken met andere dunne smartphones forse batterijen met 3200 mAh in de P10 en 3750 mAh in de P10 Plus voor een lange werktijd.

Huawei P10 met Pantone-kleuren

Voor de P10 zet Huawei volop in op kleur. Zo komt het toestel beschikbaar in verschillende kleuren met namen als Dazzling Blue, Prestige Gold, Greenery, Mystic Silver, Ceramic White en Graphite Black. Greenery en Dazzling Blue zijn daarbij specifiek geselecteerd door Pantone en geïnspireerd op de natuur. De afwerking is afhankelijk van de kleur in Huaweis nieuwe Hyper Diamond Cut afwerking, gezandstraald of hoogglans. Hyper Diamond Cut is een metalen afwerking die door een diamantvormig patroon niet gevoelig is voor vingerafdrukken of krassen. Voor de selectie van de kleuren werkt Huawei samen met het Pantone Color Institute.

Focus op fotografie

Net als bij de voorganger P9 zet Huawei weer volop in op fotografie en zijn de camera’s wederom voorzien van camera’s voorzien van Leica-lenzen. Huawei noemt de camera’s de Leica 2.0 camera en de Leica Front Camera. De camera op de achterkant is een zogenoemde dubbele camera die gebruik maakt van twee lenzen. De eerste lens bevat een 12megapixel-kleurensensor terwijl de tweede lens gebruik maakt van een 20megapixel-monochroomsensor. Huawei richt zich dit jaar sterk op portretfotografie. Zo zou het toestel gezichten in 3D herkennen en detecteren zowel de camera’s aan de voor- als achterkant of er een portretfoto of selfie wordt genomen. Beide camera’s zijn voorzien van een betere scherptediepte en maken achtergronden net als normale camera’s out of focus.

Huawei P10 verkrijgbaarheid

De Huawei P10 is 24 maart verkrijgbaar voor 599 euro terwijl de P10 Plus 17 april verkrijgbaar is voor 749 euro. Kopers die hun toestel kosteloos registeren ontvangen één jaar extra garantie bovenop de twee jaar fabrieksgarantie. Bovendien wordt een smartphone na garantie binnen drie dagen gerepareerd.