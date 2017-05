Huawei P10 Lite is goedkoop alternatief op P10

2017-05-01T14:00:00

2017-04-28T16:43:56

Huawei's nieuwste vlaggenschip is de P10, een high-end telefoon die met een adviesprijs van 599 euro niet zomaar voor iedereen weggelegd is. Kijk eens naar de P10 Lite, die bijna de helft goedkoper is maar alsnog prima specificaties te bieden heeft.

Het scherm is even groot als die van het duurdere broertje (13 cm oftewel 5,2 inch) en de resolutie ervan is even hoog, full-hd. Ook is er evenveel werkgeheugen aanwezig, 4 GB.

Verschillen

De duurdere P10 heeft o.a. een betere camera en de helft meer opslagruimte, 64 GB ten opzichte van 32 GB in de Lite. Maar omdat dit uit te breiden is met een micro-sd-kaartje, kun je er ook met de goedkopere Lite nog alle kanten mee op.

De P1- zelf kost 599 euro, de prijs van de P10 Lite is 349 euro.