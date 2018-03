Huawei P20 Lite specificaties zijn bekend

2018-03-02T11:29:00

2018-03-02T11:27:45

In de maartcatalogus van Vodafone staan alle specificaties van de Huawei P20 Lite, en dat terwijl de telefoon zelf nog helemaal niet officieel onthuld is. Alhoewel de afbeelding van de P20 in de catalogus van Vodafone niet echt van de P20 Lite lijken te zijn, heeft de bekdne Twitteraar Evan Blass ons al wel de afbeeldingen gegeven. De specificaties lijken wel te kloppen.

Vorige week kwam Blass al met afbeeldingen van de Huawei P20 en P20 Lite. Net als de nieuwe iPhone X heeft de P20 en de P20 Lite een uitsparing, of in het Engels een notch, op het touchscreen waar de camera in verwerkt is. De notch van de iPhone X is bijna klakkeloos overgenomen: die op de P20 Lite is weliswaar iets kleiner maar verder is er niet veel verschil. Of je nou denkt dat de notch een slim ontwerp is of ontzettend lelijk, het lijkt erop dat het nog wel een tijdje zal blijven hangen.

Specificaties

In de catalogus staat dat de telefoon draait op Android 8.0 met een scherm van 5,84 inch, 4 GB RAM, 64 GB interne opslag en een batterij van 3000 mAh. De telefoon zal ook een dubbele camera aan de achterkant hebben met 16 en 2 megapixelsensors en een 16 megapixel-camera aan de voorkant. Vodafone geeft ook een keuze tusszen een zwart en een blauw toestel, en een prijs van 369 euro.

Huawei houdt op 27 maart een onthullingsmoment, dan zullen we hopelijk de P20-lijn goed kunnen bekijken.