Huawei P30 en P30 Pro officieel onthuld

2019-03-26T14:31:00

Huawei heeft de P30 en P30 Pro aangekondigd, twee high-end smartphones die de focus leggen op hun camerakwaliteiten. De toestellen verschijnen op 5 april in Nederland voor 749 en 999 euro. Dit moet je weten.

De P30 en P30 Pro zijn de opvolgers van de P20 en P20 Pro die vorig jaar uitkwamen. Net als vorig jaar zet Huawei vooral in op de Pro-versie, die betere specificaties heeft dan het reguliere model. Hoewel de P30 en P30 Pro op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, zijn er veel kleinere en grote verschillen tussen de toestellen. Vandaar ook het prijsverschil van 250 euro.

Huawei P30 (Pro) scherm

Beide toestellen hebben een glazen behuizing met een bijna voorkantvullend scherm. Bovenin zit een kleine inkeping voor de 32 megapixel frontcamera. De vingerafdrukscanner zit achter het display. Het gaat om een optische scanner, die op papier minder accuraat en veilig is dan een ultrasone scanner op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10 (Plus). De P30 heeft een 6,1 inch display en de P30 Pro beschikt over een 6,47 inch scherm. In beide gevallen gaat het om een oled-paneel met full-hd-resolutie. Het scherm van de P30 Pro heeft echter gebogen zijkanten. De toestellen draaien op een Kirin 980-processor, een snelle chipset die ook in de Huawei Mate 20 Pro van eind vorig jaar zit.

De P30 heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Bij de P30 Pro kan je kiezen uit 128GB, 256GB of 512GB opslaggeheugen. Het werkgeheugen is 8GB groot. De toestellen bieden ondersteuning voor een Huawei NM-kaartje, een variant op het bekende micro-sd-kaartje. De P30 is IP53-gecertificeerd, terwijl de Pro-versie IP68 gecertificeerd is. Dit betekent dat de P30 bestand is tegen stof en zand en een regenbui overleeft. De P30 Pro is beter bestand tegen stof en zand en is bovendien volledig waterdicht. Je kan hem dus meenemen in het zwembad.

Grote accu’s laden snel op

De accu van de P30 heeft een capaciteit van 3650 mAh, wat bovengemiddeld groot is voor een smartphone met dergelijke hardware. Het opladen gaat via usb-c met 22,5 Watt als je de meegeleverde Huawei-oplader gebruikt. De P30 Pro heeft vanwege zijn grotere scherm een accu van 4200 mAh. De speciale en meegeleverde oplader laadt de accu op met maar liefst 40 Watt, een techniek die Huawei introduceerde op de Mate 20 Pro. De accu kan daarnaast draadloos opladen (15W). Leg je een smartphone met ondersteuning voor draadloos opladen op de achterkant van de P30 Pro, dan laadt de accu van het eerstgenoemde toestel op. Deze functie is ook aanwezig op de Mate 20 Pro en de nieuwe Samsung Galaxy S10 Plus.

De P30 (Pro) draait op Android 9.0 (Pie) met de EMUI 9-schil van Huawei. Die wijkt flink af van de standaard Android-versie en voegt naast extra apps ook verscheidende functies toe. Daarnaast verandert de software het uiterlijk van het Android-besturingssysteem.

Huawei P30 camera

Huawei zet de P30 en P30 Pro vooral in de markt als smartphones met uitstekende camera’s. Beide toestellen hebben een driedubbele cameramodule op de achterkant, maar de camera’s zijn zeker niet identiek. De P30 beschikt over een primaire 40 megapixel sensor die de beeldinformatie van vier pixels combineert tot één 10 megapixel foto. De camera heeft geen optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.8. De tweede camera is een 16 megapixel groothoeklens. De derde camera heeft een resolutie van 8 megapixel en werkt samen met de andere lenzen voor vijf keer hybride zoom. Huawei noemt dit inzoomen met een minimaal kwaliteitsverlies. Deze functie kennen we van de P20 Pro van vorig jaar en is dus niet nieuw.

Huawei P30 Pro camera

Dit wil niet zeggen dat Huawei niet innoveert op cameragebied. De innovatie is alleen voorbehouden aan de P30 Pro. Die heeft ook drie camera’s, maar biedt dankzij verbeterde technieken tien keer hybride zoom. De primaire 40 megapixel sensor heeft optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.6. De groothoeklens heeft een resolutie van 20 megapixel en de 8 megapixel zoomlens heeft optische beeldstabilisatie. Het zoomen werkt ook tijdens het filmen, benadrukt Huawei. Anders dan de P30 beschikt de Pro-uitvoering over een TOF-sensor, achterop naast de camera’s. Deze Time of Flight-sensor kan onder andere gebruikt worden voor augmented reality (AR) en de afmetingen meten van voorwerpen om je heen. Volgens Huawei helpt de TOF-sensor ook bij het maken van portretfoto’s en komt er een aparte app uit die meer toepassingen mogelijk maakt.

Gedeeltelijke terugkeer van de koptelefoonaansluiting

Opvallend is dat de P30 over een koptelefoonpoort beschikt en de P30 Pro niet. Dit heeft technische redenen, zegt Huawei tegen Computer!Totaal. Door de audioaansluiting weg te laten op de Pro-smartphone, was het eenvoudiger om bepaalde onderdelen in te bouwen en was er ruimte voor een iets grotere accu. Huawei levert een usb-c-naar-3,5mm-adapter mee en je kan ook een usb-c-koptelefoon gebruiken.

De smartphones ondersteunen twee simkaarten tegelijk (dual-sim), hebben een nfc-chip en komen in verschillende kleuren uit.

Huawei P30 kopen

Huawei brengt de P30 en P30 Pro op 5 april uit in Nederland. De P30 gaat 749 euro kosten, de P30 Pro krijgt een adviesprijs van 999 euro. De toestellen zijn vanaf deze week te pre-orderen. Vroege beslissers krijgen bij de P30 een gratis Sonos One-speaker. Wie de P30 Pro vooraf bestelt, ontvangt naast de Sonos-speaker ook een draadloze oplader.