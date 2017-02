Huawei Watch 2 heeft Android Wear 2.0 en 4G

2017-02-27T12:47:00

2017-02-27T12:46:14

Huawei toont op de Mobile World Congress zijn Huawei Watch 2, een van de eerste smartwatches die op Android Wear 2.0 draait. Maar dat is niet het enige opvallende.

Ook interessant is namelijk een 'horlogemodus'. Alleen het uurwerk en de stappenteller blijven daarin actief, alle overige slimme functies worden uitgeschakeld. In deze stand hoeft de smartwatch maar eens per maand opgeladen te worden.

De Huawei Watch 2 komt uit in twee varianten, waarvan de duurdere 4G te bieden heeft. Daardoor is deze onafhankelijker van een smartphone dan zijn goedkopere broertje. Met name omdat er dankzij Android Wear 2.0 een aparte App Store op het horloge aanwezig is.

Prijs

Het is de tweede smartwatch die uit de doos op Android Wear 2.0 draait. De LG Watch Sport en LG Watch Style (die in samenwerking met Google tot stand kwamen) waren Huawei een slag voor. De Huawei Watch 2 kost 329 euro, of 349 euro voor de 4G-versie.