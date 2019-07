Hue-lampen met bluetooth vereisen geen hub

2019-07-30T10:00:00

2019-07-30T09:16:18

Tot voor kort werkten Hue-lampen van Philips alleen in combinatie met de Hue Bridge-hub. Dat maakte het ook gelijk een flinke investering. Daarom komt het bedrijf snel met een goedkoper alternatief, namelijk losse pitjes die zelf bluetooth bezitten.

In feite Blue-Hue's, dus. Je herkent ze aan het bluetooth-logo op de doos. De lampen op afstand aanzetten en uitschakelen werkt nog steeds via de Hue-app voor smartphones, maar alleen als je telefoon in de buurt is.

Hup hub

Met een hub zijn Hue-lampen ook aan te zetten wanneer je zelf niet thuis bent. Dat werkt namelijk via wifi. Maar de hub kun je er eventueel altijd later nog bij kopen. De lampen zijn te koop vanaf 19,95 euro per stuk.