Huismerk-inkt werkt niet meer op HP-printers door firmware-update

2019-04-26T11:58:00

2019-04-26T12:35:06

Bezitters van bepaalde HP-printers merken op dat hun huismerk-cartridges ineens niet meer werken. Dit nadat door HP een nieuwe firmware-update voor de apparaten is uitgerold, zo meldt inkt-webshop 123inkt.nl.

Het betreft 25 verschillende modellen uit de HP OfficeJet-serie. Updates worden in principe automatisch geïnstalleerd. In dit geval volgt daarop een foutmelding bij het gebruik van huismerk-cartridges. 'Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd', leest de boodschap.

Wie automatische updates heeft uitgeschakeld, krijgt alsnog een melding binnen dat er een update beschikbaar is. Maar gebruikers hebben dan wel nog de keuze de installatie ervan uit te stellen.

Misleiding

Volgens 123inkt is er sprake van misleiding, omdat de cartridges eigenlijk prima functioneren. De webwinkel stelt dat HP hiermee consumenten wil dwingen om over te stappen op de officiële cartridges van HP, die over het algemeen duurder zijn in de aanschaf.

Klanten wordt aangeraden de huidige inktpatronen te bewaren. Men werkt nu aan namelijk aan vervangende cartridges met een vernieuwde chip. Die worden volgende week verwacht, waarna kopers hun huidige niet-werkende cartridges kunnen omruilen.

Rechtszaken

123inkt en HP liggen al jarenlang met elkaar in de clinch. HP wilde dat 123inkt zou stoppen met de verkoop van huismerk-producten omdat er sprake zou zijn van patentinbreuk, specifiek bij de gebruikte chips. Enkele dagen geleden werd bekend dat HP de rechtszaak rond deze kwestie voor de derde keer op rij heeft verloren. 123inkt mag zijn huismerk gewoon blijven aanbieden.

Bovenstaande maakt de timing van de huidige firmware-update extra opmerkelijk. Desgevraagd verklaart HP in een statement dat de update is doorgevoerd in het belang van zijn klanten. Dit in het kader van 'het verminderen van garantie-risico's'. Het bedrijf bevestigt dat 'namaak-cartridges' voortaan mogelijk niet meer werken.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat HP via een firmware-update huismerk-inktpatronen buitensluit. In 2016 werd hetzelfde trucje uitgehaald, wat leidde tot veel klachten en uiteindelijk zelfs schadevergoedingen. Destijds werd de update in kwestie dan ook weer teruggetrokken. Inmiddels staat op HP-printverpakkingen ook aangegeven dat huismerk-cartridges problemen kunnen geven.