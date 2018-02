Gratis hulp bij belastingaangifte

2018-02-21T17:08:01

2018-02-21T18:51:19

Heb je binnenkort ook hulp nodig bij je belastingaangifte? Computer Idee helpt je daar bij.

Ieder jaar helpt Computer Idee je met je belastingaangifte. In het eerstkomende nummer van Computer Idee vind je namelijk ons jaarlijks terugkerende hulp bij de aangifte.

Onze Excel-expert Wim de Groot laat je in Computer Idee 7 zien hoe je met behulp van een geavanceerd Excelbestand eenvoudig je belastingaangifte kunt invullen. Bovendien kun je ook direct zien hoeveel geld je schuldig bent, of juist terugkrijgt.

Binnenkort online

Het Excelbestand waarmee je je belastingaangifte kunt invullen, stellen we gratis beschikbaar voor je op onze site. Vanaf 2 maart vind je de nieuwe Computer Idee met alles over de belastingaangifte in de winkel en bij abonnees in de bus.