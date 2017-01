Hyper Clack is keyboard voor retrogamers

2017-01-24T14:00:00

2017-01-24T11:07:58

Hyperkins nieuwe toetsenbord heeft dezelfde kleuren als de Amerikaanse Super Nintendo en moet daarom vooral verzamelaars van retro-spelcomputers aanspreken.

Wij zijn vooral fan van de naam, dit keyboard heet namelijk de Hyper Clack. Een verwijzing naar het geluid van een mechanische toetsaanslag, die we vooral associëren met een stevige tik op de spatiebalk. Tikketikketikke… clack!

Gloed

De onderkant geeft overigens ook nog een paarse gloed, want daar houden gamers van. Het keyboard is verder niet draadloos, maar wordt aangesloten via usb. Kosten: 99,99 dollar.