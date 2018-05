Hyves is terug, nu alleen met de naam Hyven.nl

2018-05-01T15:08:00

2018-05-01T15:42:40

Van het achterlaten van krabbels tot het benoemen dat je een nieuwe profielfoto hebt ingesteld. Hyves was vroeger hét social media-platform, totdat ook Facebook groot werd in Nederland. Met de privacyproblemen van Facebook in ons achterhoofd, was het toch een soort van droom om weer naar die oude tijd terug te kunnen. Vanaf vandaag kan dat ook gewoon weer! Alles ziet er hetzelfde als nostalgische Hyves. Maar werkt het ook, en is het veilig?

Het originele Hyves werd opgericht in 2004 en had 10 miljoen gebruikers. In de meeste landen was Facebook aan het groeien, maar in Nederland bleef het wat achter. De reden: het succes van Hyves. De oude url is nog steeds eigendom van TMG, waardoor de nieuwe Hyves dus ook een nieuwe url moest krijgen. Dat is Hyven.nl geworden.

En nu verder?

Hoe veilig het platform is, is ook maar zeer de vraag. Servers die de stroom van mensen nu al niet goed aankunnen en de waarschijnlijkheid dat dit een hype is die drie dagen aanhoudt voordat iedereen het weer vergeet. Daarbij zijn er ook serieuze risico's: een zogenaamde XSS bijvoorbeeld, een fout die ervoor zorgt dat verkeer omgeleid wordt en in de tussentijd kwaadaardige code kan worden toegevoegd. Pas dus op met het invoeren van persoonlijke gegevens (of log gewoon helemaal niet in). Op dit moment is de https-versie (dus de iets veiligere) van de website ook niet bereikbaar, en moet je het doen met een onversleutelde http-versie.

Op dit moment zijn er zoveel mensen die proberen een account te maken dat het erg lastig is om zelf een account te creëren en een profielfoto toe te voegen. Ook is het nog niet duidelijk wat de eigenaren van de oude Hyves hiermee gaan doen. Het ziet er namelijk naar uit dat Hyven.nl inbreuk maakt op het merkrecht van Hyves.nl, tot de gelijkenis van het logo aan toe, ook al is dat volgens de eigenaars geen probleem.

Zolang het duurt kan je in ieder geval je vrienden weer een keer een krabbel sturen en irriteren met de dansende banaan.