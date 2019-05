iBTW23 Bluetooth-wekker laadt draadloos op

2019-04-30T10:00:00

2019-04-30T08:00:01

Veel mensen leggen hun telefoon 's nachts aan de lader. Daarom bedacht iHome de iBTW23 Bluetooth-wekker. Die heeft een Qi-gecertificeerd oplaadvlak aan de bovenkant.

Leg daar een smartphone op die draadloos is op te laden, en je hoeft voortaan niet meer op zoek naar kabeltjes. Voor apparaten die draadloos laden niet ondersteunen, zit er ook nog een usb-aansluiting op.

Voor twee

Er zijn twee wekkers in te stellen, wat handig is als je partner een ander slaapritme heeft. Verder is er muziek vanaf je smartphone naartoe te streamen. De adviesprijs is 74,99 euro.