IDC: Computerverkoop wederom gedaald, maar...

2017-01-25T13:18:00

2017-01-25T13:14:15

Door de komst van smartphones en tablets neemt de verkoop van traditionele desktopcomputers en laptops al jaren af. Die trend zette zich vorig jaar voort, maar er is ook goed nieuws.

Dat meldt marktonderzoeker IDC vandaag. In 2016 werden er wereldwijd 71,6 miljoen pc's en laptops verkocht, een daling van 6,1 procent ten opzichte van 2015. Desondanks merkt IDC op dat met name dunne notebooks en goedkope Chromebooks gretig aftrek vinden, vooral onder zakelijke gebruikers en scholieren.

Dat zorgde er mede voor dat de verkoop van 'traditionele pc's (waar IDC ook laptops onder rekent) redelijk stabiel bleef in het laatste kwartaal van 2016, vergelijken met dezelfde periode een jaar ervoor. Notebooks werden 'het hele jaar door' beter verkocht dan desktopcomputers. De verwachting was dat Windows 10 de verkoop van nieuwe computers een boost zou geven, maar dat is niet zo.

HP is de grootste

Wat betreft merken waren vooral computers en laptops van HP in trek. De fabrikant verkocht zelfs meer pc's dan vorig jaar en mag zich de grootste van 2016 noemen. HP wordt op de hielen gezeten door Lenovo, die op een tweede plaats eindigt. Dit bedrijf zag echter juist de verkoop dalen ten opzichte van 2015. Dell haalt de derde plaats, gevolgd door Asus en Acer.