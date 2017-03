IDC: Wearables worden puur gekocht voor fitness-functies

Eindelijk wat goed nieuws voor de wearables-markt. In 2016 werden er een kwart meer draagbare gadgets verkocht dan het jaar ervoor. De focus ligt daarbij op fitness.

Dat meldt marktonderzoeker IDC vandaag. Fitnesstrackers van Fitbit werden het meest verkocht (circa 22 miljoen keer), daarna is Xiaomi de grootste. Dat is opvallend omdat deze fabrikant op dit gebied exclusief in China opereert, waar de markt voor wearables enorm aan het groeien is.

Apple eindigt op de derde plaats, met 11 miljoen verkochte Apple Watches. Nog niet zo heel lang geleden stond het er niet zo goed voor met de smartwatch van Apple, maar IDC merkt op dat de verkoop met name in het vierde kwartaal van 2016 vlotter verliep dan voorheen. Garmin en Samsung doen het respectievelijk met 6 en 4 miljoen verkochte wearables.

Focus op fitness

Volgens IDC is er een duidelijk trend gaande: mensen kopen smartwatches om de fitnessfuncties en installeren daarbuiten nauwelijks andere apps. Geen wonder dan ook dat Fitbit de grootste is, dit merk focust zich volledig op dit onderdeel.

Het bedrijf verkoop zijn wearables sinds kort ook in Nederland, en geen moment te vroeg. Volgens de onderzoekers raakt de markt voor fitnesswearables in de Verenigde Staten verzadigd, en kan groei zich alleen doorzetten door ook in andere landen actief te worden.

Zegt niet alles

Overigens zeggen verkoopaantallen ook niet alles. In december nog toonde een onderzoek aan dat smartwatches de aandacht niet lang vasthouden. Met andere woorden: ze worden wel verkocht, maar verdwijnen vervolgens al snel in een la.