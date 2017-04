Ieder half jaar grote update voor Windows 10

2017-04-20T22:55:42

2017-04-20T23:39:27

Microsoft gaat grote updates voor Windows 10 voortaan ieder half jaar uitbrengen. Deze zogeheten onderdelenupdates brengen dan nieuwe functies naar Windows 10.

Microsoft wil het voor IT-beheerders overzichtelijker maken wanneer er nieuwe updates voor Windows 10 verschijnen. Vooral op bedrijfsmatig niveau vereist het uitrollen van systeemupdates een aardige planning, omdat Windows 10-computers tijdens zo'n grote update tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

Halfjaarlijkse update

Microsoft heeft vandaag bekend gemaakt dat er twee keer per jaar een grote update voor het Windows 10-besturingssysteem worden uitgebracht: een in maart en een in september. De Redstone 3-update is de eerstvolgende update die wordt uitgebracht, nadat eind maart de Creators Update beschikbaar kwam.

Onderdelen- of kwaliteitsupdate

Microsoft brengt voor Windows 10 aparte updates uit die nieuwe functionaliteiten toevoegen aan het besturingssysteem of juist fouten en problemen oplossen. Nieuwe functies voor het besturingssysteem - zoals de Creators Update met Paint 3D, het Defender-beveiligingscentrum en Mobiele Hotspot - worden onderdelenupdates genoemd. Wanneer bugs worden opgelost in de vorm van beveiligingsupdates of cumulatieve updates, vallen deze onder kwaliteitsupdates.

Vanaf de Creators Update kunnen onderdelenupdates voortaan voor langere periodes worden uitgesteld, met een maximum van 365 dagen. Voor kwaliteitsupdate geldt dat deze maximaal 30 dagen kunnen worden uitgesteld.

Kortere support

Omdat Windows 10 een zogeheten Software as a Service is (SaS) en niet meer een telkens op zichzelfstaande nieuwe versie van het besturingssysteem is, is ook de ondersteuningsperiode die het bedrijf geeft op oudere versies van Windowws 10, korter geworden.

Iedere nieuwste update van Windows 10 wordt voortaan maximaal 18 maanden ondersteund. In die periode worden dan patches en fixes uitgerold en kunnen klanten met problemen contact opnemen met Microsoft voor verdere ondersteuning. Als na 18 maanden een nieuwe onderdelenupdate beschikbaar is, wordt de vorige update van Windows 10 dus niet meer ondersteund. Microsoft maakte onlangs nog bekend dat voor de eerste Windows 10-versie (build 1507) uit 2015 ook geen ondersteuning meer wordt geboden.