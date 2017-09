IFA 2017 in 1 minuut

2017-09-08T14:00:00

2017-09-08T13:14:20

Technologiebeurs IFA zit er weer op, en we hebben niet stilgezeten. Veel van onze filmpjes heb je al kunnen zien, maar van niet alles konden we een hele video maken. Daarom: de officiële IFA 2017 Aftermovie.

We zagen de eerste gaming-pc met een Core i9-chip van Intel, een enorme tunnel van 4K-OLED-schermen van LG en natuurlijk de nieuwste smartphones. In de video hieronder springen we in één minuut door de hele IFA heen.