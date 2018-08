IFA 2018: Asus kondigt nieuwe ZenBook-reeks aan

2018-08-30T10:15:12

2018-08-30T10:34:32

Op de IFA in Berlijn laat Asus weten met een nieuwe reeks laptops uit de ZenBook-serie te komen. De nieuwe laptops zijn compact en voorzien van een scherm met zeer dunne bezel.

Asus brengt drie verschillende ZenBooks op de markt, beginnend bij een 13-inch model, via een 14-inch model naar een 15-inch model. De compacte laptops hebben een zeer kleine bezel (Asus noemt dit NanoEdge), waarbij de zogeheten screen-to-body rate 95 procent is.

Alle nieuwe ZenBook-modellen zijn voorzien van een 8ste generatie Intel Core-processor, die verkrijgbaar is in verschillende snelheden en gradaties. Alle modellen krijgen sowieso een Wireless-AC 9560 draadloze adapter en minimaal een Nvidia GeForce GTX1050 Max-Q-videokaart.

Geflipt

Naast de 'standaard' ZenBook komt Asus ook met nieuwe ZenBook Flip-modellen. Deze komen beschikbaar in een 13 en 15,6-inch model, en zijn allen zogeheten convertables. Bij deze modellen kan het scherm helemaal omgeklapt worden, zodat het apparaat ook als tablet gebruikt kan worden. De schernem zijn vanzelfsprekend aan te sturen via aanraking. De ZenBook Flip 13 en 15 hebben eveneens een dunne bezel, maar met 90 procent screen-to-body rate iets minder dun dan de gewone ZenBook. Beide modellen krijgen een Core i7 van de achtste generatie, Gigabit wifi en een ingebouwde camera die geschikt is voor mixed reality-applicaties.

All-in-one

Opmerkelijk is dat Asus zich waagt weer waagt op de markt van de all-in-one-pc. Op de IFA kondigt men namelijk de 27 inch Zen AiO 27 aan. Dit model is volgens de hardwarefabrikant vooral ontworpen voor content creators en grafische professionals. Juist, min of meer dezelfde doelgroep die Microsoft ooit heeft bedacht voor de Surface Studio. Duidelijk is dat Asus de concurrentie wil aangaan met deze all-in-one-pc van Microsoft, maar dan voor een veel lagere prijs. Wat die prijs van de Asus Zen AiO 27 wordt, is echter nog niet bekend gemaakt, net als alle andere op de IFA aangekondigde modellen van Asus.