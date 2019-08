IKEA Leptiter-lamp is slimme inbouw-spot

2019-08-06T10:00:00

2019-08-06T06:31:38

Ikea verkoopt al een poosje slimme verlichting onder de Trådfri-naam. Naast losse peertjes komt daar nu een inbouw-spot bij.

De Leptiter-lamp heeft een IP44- klasse en is daardoor ook geschikt voor vochtige badkamers. Het licht is te dimmen en de kleurtemperatuur is aan te passen. Dat kan zowel met een (los verkrijgbare) afstandsbediening of via je smartphone.

Hub

Je hebt dan wel een verbindingshub nodig, die draadloos met alle Trådfri communiceert. Door integratie met de Google Assistent is dan ook spraakbediening een optie. De spot wordt verkocht voor 19,95 euro/