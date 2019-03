IKEA maakt boekenplank-annex-speaker met Sonos

2019-03-26T10:52:18

2019-03-26T10:59:48

Ben je kleinbehuisd en heb je geen ruimte voor én een boekenplank én een draadloze luidspreker? IKEA heeft een oplossing. Die overigens ook interessant is voor wie wat ruimer woont: voor deze Symfonisk heeft IKEA namelijk samengewerkt met Sonos.

Heel veel is er nog niet bekend over de nieuwe speaker, alleen dat deze een RED DOT Award (een prestigieuze designprijs) heeft gewonnen. De minimalistisch vormgegeven speaker kan zowel rechtopstaand als liggend geplaatst worden. Zet je hem rechtop, dan kun je hem gebruiken als boekensteun; liggend is het een (boeken)plankje. De manier waarop je hem neerzet heeft volgens ontwerper Andreas Fredriksson geen gevolgen voor de geluidskwaliteit. Ook mede-designers Sonos zijn blij met de nieuwe speaker, die vanaf augustus daadwerkelijk te koop is. “Geluid heeft alles te maken met sfeer, en we hopen dat de Symfonisk dat bij heel veel mensen kan brengen.”

Op de Salone del Mobile, een meubelbeurs in Milaan, zal Ikea de eerste producten uit de Symfonisk-lijn voor het eerst aan het grote publiek tonen.