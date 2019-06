IKEA werkt aan robotmeubels voor kleine woningen

2019-06-05T09:43:00

2019-06-06T10:33:23

Wie wel eens in een eenkamerappartement heeft gewoond, weet hoe lastig het is om de hele inboedel kwijt te kunnen. Daarom verkoopt Ikea vanaf 2020 de zogeheten Rognan, een robotmeubelstuk dat verschillende vormen aanneemt.

Rognan lijkt wat op een traditionele slaapbank, maar dan efficiënter. Het idee is dat je bed en bank namelijk zelden tegelijk nodig hebt. Het meubel is heen en weer te schuiven langs een railing die aan de muur bevestigd is. Zo kun je er letterlijk allerlei kanten mee op. In onderstaande video zie je hoeveel ruimte te besparen valt door de manier waarop de onderdelen in elkaar passen.

Daarnaast is Rognan ook een kast en een bureau. Het idee is overigens niet helemaal van Ikea zelf, maar van de start-up Ori Systems. Dat werkt al langer aan robotmeubilair en voerde er reeds proeven mee uit in combinatie met AirBnB-verblijven. Nu werkt men samen met het bekende woonwarenhuis om Rognan op grote schaal te verwezenlijken.

Slim huis

In eerste instantie staat het meubel enkel op de rol voor China en Japan, waar (erg) kleine woonruimtes in met name de grote steden de norm zijn. Ikea kondigde onlangs een slimme speaker aan en heeft ook slimme verlichting in het assortiment. De bedoeling is dat al deze systemen straks met elkaar communiceren. Zo is de Rognan ook te bedienen via een app, of een touchscreen aan de muur.