IKEA werkt aan slimme schakelaar voor domme lampen

2017-10-09T16:25:00

2017-10-09T16:21:23

Met een slim stopcontact zorg je ervoor dat 'domme' apparaten toch via internet te bedienen zijn. IKEA werkt nu aan een soortgelijke schakelaar, die volgend jaar op de markt komt.

De woonwinkel bevestigt dat nieuws vandaag tegenover Tweakers. IKEA heeft onder de naam Tradfri sinds kort slimme lampen in het assortiment. Die zijn aan te sturen via een app, zodra ze gekoppeld zijn aan een bridge die op zijn beurt weer is verbonden met je router.

Door een slimme schakelaar daarin te integreren, zijn ook andere lampen in het huis via de Tradfri-app in en uit te schakelen. De schakelaar zelf wordt namelijk in een stopcontact gestoken, waarop de lamp aangesloten is.

Kleuren

Het product lanceert ergens in de eerste helft van 2018. Sinds kort verkoopt IKEA ook lampen die verschillende kleuren kunnen tonen, zoals Hue-lampen van Philips al langer kunnen.