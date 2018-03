'Illegaal downloaden en streamen neemt juist toe'

2018-03-21T11:05:00

2018-03-21T11:06:04

Hoewel auteursrechtenorganisaties er zoveel mogelijk aan doen om internetpiraterij tegen te gaan, blijft illegaal downloaden en streamen onverminderd populair. Websites die dit aanbieden, worden juist vaker bezocht dan een jaar geleden.

Dat schrijft Torrentfreak op basis van een onderzoek van MUSO. In 2017 werden illegale download- en streamingsites wereldwijd meer dan 300 miljard keer bezocht. Dat is 1,6 procent meer dan in 2016.

Streamen blijkt met 53 procent iets vaker voor te komen dan downloaden via bijvoorbeeld torrents. Ook valt op dat er voor het eerst vaker via mobiele apparaten wordt gekeken dan op de pc.

Vooral tv-series, muziek en films

Televisieseries worden het vaakst gedownload en gestreamd. Dat is ook niet zo vreemd, omdat het vaak lang duurt voor nieuwe afleveringen in andere landen worden uitgezonden. Daarna worden muziek en films het meest binnengehaald.

De meeste piraterij vindt plaats in de Verenigde Staten, Rusland en India. Nederland zien we niet terug in de top 10. Hier is sinds kort een Pirate Bay-blokkade van kracht. Sindsdien is het aantal bezoeken aan die site sterk gedaald.