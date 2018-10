'Illegale downloader kan zich niet achter gezin verstoppen'

2018-10-19T09:44:00

2018-10-19T09:53:50

Wanneer jouw ip-adres is gebruikt om illegaal bestanden mee te downloaden of uploaden, ben jij dan verantwoordelijk? Ook wanneer je jouw computer deelt met gezinsleden of huisgenoten? Het Europese Hof van Justitie neigt nu naar 'ja.'

Dat is momenteel de stand van zaken in een rechtszaak tussen de Duitse uitgeverij Bastei Lübbe en verdachte Michael Strotzer. De uitgeverij kwam Strotzer op het spoor nadat er vanaf zijn ip-adres een audioboek illegaal werd aangeboden via peer-to-peer, oftewel als torrent. De man verdedigt zich door te stellen dat hij niet als enige gebruikmaakt van die internetverbinding, maar ook zijn ouders.

Volgens Strotzer kan de uitgeverij dus niet aantonen dat híj degene is die de upload beschikaar heeft gesteld, het hadden net zo goed zijn ouders kunnen zijn. Het Europese Hof van Justitie gaat daar echter niet zomaar in mee, te meer omdat er geen bewijzen voor zijn. De verdachte moet kunnen aantonen wie er op welk tijdstip achter zijn pc zat, en waar ze mee bezig waren.

Aanwijzen

Het Hof stelt dat er een 'juist evenwicht' moet zijn tussen de rechten van de auteursrechthebbende uitgeverij en de (privacy)rechten van de verdachte. Die kan niet zomaar naar anderen wijzen om de dans te ontspringen. Lukt het Stotzer niet om te bewijzen dat anderen verantwoordelijk zijn voor het uploaden van het audioboek, dan is hij de uitgeverij een schadevergoeding verschuldigd.