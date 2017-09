Illegale downloads Game of Thrones: Meer dan miljard

Het nieuwe seizoen van Game of Thrones is inmiddels afgelopen en hoewel je er op verschillende manieren legaal naar kon kijken, is de serie weer massaal illegaal gedownload en gestreamd.

HBO kondigde eerder aan dat het zevende en eennalaatste seizoen van de populaire fantasy-serie 32 miljoen kijkers trok. Een record voor de zender, maar het staat in schril contrast met het aantal kijkers dat er geen cent voor betaalde. Dat waren er namelijk meer dan een miljard.

Dat meldt Torrentfreak op basis van metingen van Muso, een bedrijf dat illegale downloads in kaart brengt. Opvallend genoeg zijn torrent-downloaders ver in de minderheid. 'Slechts' 9 procent van de downloads vond via het Bittorrent-netwerk plaats. Het merendeel van de kijkers gebruikte illegale streamingdiensten om Game of Thrones te volgen, in circa 85 procent van de gevallen.

Hack

Vermoedelijk liggen de aantallen mede zo hoog doordat hackers enkele afleveringen voor de uitzenddatum al online hadden gezet. Maar van origine is Game of Thrones al een van de meest illegaal gedownloadde series op internet. Jaar na jaar worden er op dit vlak weer records gebroken, tot ergernis van HBO.

In Nederland waren nieuwe afleveringen dit jaar voor het eerst te zien bij Ziggo. Dit nadat de streamingdienst van HBO zelf, HBO Go, stopte in ons land. Het volgende en tevens laatste seizoen van Game of Thrones staat volgens de geruchtenmolen gepland voor 2019.