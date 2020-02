In 2019 meer dan 3.000 helpdeskfraude-slachtoffers

2020-02-17T09:52:23

2020-02-17T10:00:23

Vorig jaar zijn minstens 3.099 mensen slachtoffer geworden van helpdeskfraude. Oplichters doen zich hierbij voor als officiële bedrijven en instellingen die 'klanten' benaderen met bijvoorbeeld computerproblemen.

Gezamenlijk kwam de financiële schade vorig jaar uit op 2,9 miljoen euro, meldt Nu.nl. Maar dit is vermoedelijk niet het hele verhaal. Veel slachtoffers doen helemaal geen aangifte en daarnaast is er onduidelijkheid ontstaan over de accuraatheid van de cijfers. Er lijkt een stijging te zijn, maar eerder sprak het OM juist nog over een afname in het aantal helpdeskfraude-zaken.

Microsoft

De bekendste vorm van helpdeskfraude is die waarbij criminelen zich voordoen als Microsoft-medewerkers. Er zou een probleem op je pc geconstateerd zijn en daar komt men je bij helpen. Doel is echter om toegang te krijgen tot je bankrekening. Het advies is om meteen op te hangen. Houd in het achterhoofd dat Microsoft je nooit uit zichzelf opbelt, dan kun je er ook niet intrappen.