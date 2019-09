Incognito-modus voor Google Maps is nabij

2019-09-20T09:34:00

2019-09-20T09:27:26

Wie Google Maps gebruikt maar het niet zo'n prettige gedachte vindt dat Google je onderweg in de gaten houdt, kan binnenkort een speciale incognito-modus inschakelen. Deze wordt momenteel getest onder een deel van de gebruikers.

De anonieme modus voor Google Maps werkt op een soortgelijke manier als je van veel browser gewend bent. Eenmaal ingeschakeld bewaart Google niet langer je zoekgeschiedenis en locatiehistorie. De incognito-modus is straks in te schakelen door in de app op je profiel-foto te tikken. Er opent een menu voor het wisselen tussen accounts, waar dan ook de incognito-optie bij staat.

Maps-geschiedenis verwijderen

Het is nog even afwachten wanneer de modus precies voor iedereen beschikbaar komt. Maar tot die tijd heb je wel al opties om het bijhouden van reisgegevens door Google in te perken. Ga in de app naar Instellingen, Maps-geschiedenis, kiezen voor automatische verwijdering. Je Maps-activiteit is hier om de 3 of 18 maanden automatisch van de Google-servers te wissen.