ING maakt Mobiel Betalen gratis, ABN Amro-klanten gaan juist betalen

2019-02-05T15:43:00

2019-02-05T15:32:00

ING-klanten hoeven vanaf 1 april niet meer 50 cent per maand te betalen voor de Mobiel Betalen-functie. Het afrekenen met de smartphone wordt gratis, bevestigt de bank. ABN Amro biedt de functie nu gratis aan maar vraagt vanaf 1 juli juist 50 cent per maand.

Heb je een Android-smartphone met recente software en een nfc-chip, dan kan je je als ING-klant aanmelden voor de Mobiel Betalen-functie. Zo kan je met je telefoon betalen bij pinapparaten die contactloos afrekenen ondersteunne. ING geeft je een half jaar gratis toegang tot de functie, maar vraagt daarna 50 cent per maand. Daar komt op 1 april verandering in, want dan wordt het Mobiel Betalen gratis voor alle klanten.

Een woordvoerder van ING zegt tegen Tweakers dat er geen onderhoudskosten meer zijn voor de betaalfunctie omdat het geen aparte app meer is. Kortgeleden integreerde de bank de functie in de normale bankierenapp. Wie nu betaalt voor Mobiel Betalen, hoeft niets te doen. ING stopt in april met het afschrijven van de kosten. Maandkosten van vóór 1 april kunnen in april nog wel worden afgeschreven, aldus de bank.

ABN Amro gaat juist kosten rekenen

ABN Amro heeft ook een mobiel betalen-functie voor geschikte Android-toestellen. De zogeheten Wallet-app is nu gratis, maar gaat vanaf 1 juli 50 cent per maand kosten. Dat meldt de bank in een tarievenoverzicht van zijn diensten. Recent introdcueerde ABN Amro de mogelijkheid om contactloos te betalen met geselecteerde wearables, waaronder een speciale ring. Deze functie kost per direct 50 cent per maand.

Vorige week was er ophef omdat ABN Amro en Rabobank vanaf 1 april kosten rekenen als je pinpas verloren of gestolen is.