Insta360 Go 2: Kleinste actiecamera met extra's

2021-04-13T14:00:00

2021-04-13T10:06:00

De Insta360 Go 2 is de kleinste actiecamera van het moment en door de magnetische achterzijde is het kleinood te bevestigen aan allerhande accessoires.

Het leuke is dat die bij de prijs zijn inbegrepen. Zie hierboven bijvoorbeeld de Easy Clip om het cameraatje mee op een pet te plakken en er is ook een halsketting waarmee-ie op de borst te dragen is. Tenzij je een pacemaker draagt, dat is een ongelukkige combinatie.

Onderweg opladen

Opladen kan trouwens zonder stopcontact dankzij het opbergdoosje, dat ook als mobiele lader dient. Net zoals dit vaak het geval is met draadloze oordopjes. De Insta360 Go 2 is inclusief accessoires te koop voor 319,99 euro.