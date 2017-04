Instagram groeit als kool met 700 miljoen gebruikers

2017-04-26T15:15:00

2017-04-26T15:14:37

Instagram heeft er binnen vier maanden tijd 100 miljoen gebruikers bij gekregen, waardoor de teller nu op 700 miljoen staat. Het sociale netwerk groeit dan ook telkens sneller.

Een van de belangrijkste functies van Instagram blijkt Stories, waarmee gebruikers foto's een dag lang beschikbaar stellen aan hun volgers. Daarna verdwijnen ze weer. Instagram is vooral populair onder jongeren en minder onder ouderen.

Verhalen

Stories is afgekeken van Snapchat, dat de afgelopen tijd juist meer moeite had om nieuwe gebruikers aan te trekken. Stories maakten ook hun opwachting in Facebook, daar is het vooralsnog een minder groot succes. En in WhatsApp is het helemaal niet aangeslagen.

Dat dezelfde functionaliteit naar zoveel verschillende platformen komt, heeft er vooral mee te maken dat WhatsApp en Instagram beide onderdeel zijn van Facebook. Op het ene sociale netwerk slaat het beter aan dan op het andere, ontdekt men nu.